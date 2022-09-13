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Збірну Боснії і Герцеговини очікують санкції.

Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу щодо товариської гри.

Як повідомляє видання Avaz, УЄФА може відсторонити збірну Боснії та Герцеговини, а також виключити команду зі всіх своїх фінансових програм.

Більше того, стверджується, що санкції можуть торкнутися не лише збірної, а й клубів.

Тепер очікується, що збірна Боснії та Герцеговини може скасувати поєдинок із РФ.

Нагадаємо, що раніше УЄФА не заперечував проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.