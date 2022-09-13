Збірну Боснії і Герцеговини очікують санкції.
Гравці БіГ, getty images
13 вересня 2022, 00:10
Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу щодо товариської гри.
Як повідомляє видання Avaz, УЄФА може відсторонити збірну Боснії та Герцеговини, а також виключити команду зі всіх своїх фінансових програм.
Більше того, стверджується, що санкції можуть торкнутися не лише збірної, а й клубів.
Тепер очікується, що збірна Боснії та Герцеговини може скасувати поєдинок із РФ.
Нагадаємо, що раніше УЄФА не заперечував проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.