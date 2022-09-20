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Але зустрітися з Україною не зможе.

УЄФА визначилась з форматом жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи, що відбудеться у 2024 році.

Серед учасників турніру знаходиться Білорусь, з території якої відбувається збройна агресія проти України.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, команди України та Білорусі розведуть по різним групам. Також це стосується Вірменії та Азербайджану, Гібралтару та Іспанії, Косова та Боснії і Косова та Сербії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Виконавчий комітет УЄФА вирішив відсторонити збірну росії з відбіркового етапу ЄВРО-2024.