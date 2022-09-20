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Жеребкування відбіркового етапу відбудеться 9 жовтня у Франкфурті.

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні провів засідання у Хорватії, на якому було затверджено процедуру жеребкування відбіркового етапу Євро-2024. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Як і очікувалося, росія продовжуватиме бути дискваліфікованою, згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА від 28 лютого 2022 року. Це означає, що країна-агресор не братиме участі у процедурі жеребкування.

Таким чином, 53 збірні візьмуть участь у жеребкуванні відбіркового етапу, яке розподілить учасників на 10 груп (7 груп по п'ять збірних та три групи по шість учасників).

Десять переможців груп та десять команд, що зайняли другі місця, пройдуть у фінальний турнір. Три місця, що залишилися, будуть визначені за допомогою плей-офф, який пройде в березні 2024 року.

53 команди-учасниці будуть посіяні відповідно до загального рейтингу Ліги націй УЄФА-2022/23 та поділені на сім кошиків.

Німеччина, команда-господарка Євро-2024, автоматично проходить у фінальний турнір і тому не братиме участі у жеребкуванні відбірного етапу, яка відбудеться 9 жовтня у Франкфурті.