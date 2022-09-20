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Пропонуємо вашій увазі ключові факти про процедуру, що наближається.

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні провів засідання у Хорватії, на якому було затверджено процедуру жеребкування відбіркового етапу Євро-2024.

Процедуру жеребкування можна підсумувати таким чином:

• Німеччина, команда асоціації-господаря ЄВРО-2024, автоматично кваліфікується на фінальний турнір і тому не бере участі у жеребкуванні кваліфікації.

• Усі російські команди наразі відсторонені відповідно до рішення Виконавчого комітету УЄФА від 28 лютого 2022 року, яке було додатково підтверджено Спортивним арбітражним судом 15 липня 2022 року. Тому росія не включена до чемпіонату Європи з футболу 2022-24.

• У відбірковому жеребкуванні візьмуть участь 53 національні асоціації, які будуть розподілені на десять груп – сім груп по п'ять команд і три групи по шість команд.

• Десять переможців груп і десять команд, які посіли другі місця, виходять до фінального турніру. Останні три місця будуть визначені в плей-офф, який відбудеться в березні 2024 року.

• Відбіркові змагання турніру поділені на два етапи: груповий етап (березень – листопад 2023 р). та плей-офф (березень 2024 р.).

Умови жеребкування:

Умови жеребкування застосовуються з причин, пов’язаних із змаганнями, заборонених командних зіткнень, обмежень щодо місць проведення взимку і надмірні обмеження на подорожі.

Чотири фіналісти Ліги націй* зіграють фінальні матчі цього змагання в червні 2023 року. Як наслідок, ці команди мають лише вісім ігрових днів для групового етапу європейської кваліфікації, і вони повинні потрапити у групи де буде по п’ять команд.

Застосовуються такі умови жеребкування:

- Чотири команди*, які беруть участь у фіналі Ліги націй-2023, у жеребкуванні потраплять у перші чотири групи по п'ять команд (групи A-D).

*Примітка: якщо Німеччина виграє групу Ліги націй, три фіналісти Ліги націй потраплять до трьох перших груп по п'ять команд (групи A-C).

Заборонені командні пересічення

На основі рішень Виконкому УЄФА, чинних на момент жеребкування, наступні команди

не можна віднести до однієї групи:

- Вірменія / Азербайджан

- Білорусь / Україна

- Гібралтар / Іспанія

- Косово / Боснія і Герцеговина

- Косово / Сербія

Застосовуються такі умови жеребкування:

- Якщо виникає або може статися пересічення, команда, яка буде взята жеребом, розміщується в першій доступній групі в алфавітному порядку, як вказує комп’ютер.

Обмеження щодо ігор взимку

- Ряд країн було визначено як місця з високим або середнім рівнем ризику суворих зимових умов. Щоб мінімізувати ризики максимум дві такі країни можуть бути включені до однієї групи. Мова йде про Білорусь, Естонію, Фарерські острови, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву та Норвегію.

Застосовуються такі умови жеребкування:

- Якщо команда зі списку є або може бути включена до групи, яка вже містить дві такі команди, ця команда розміщається в першій доступній групі в алфавітному порядку, як зазначено в комп'ютері.

Надмірні обмеження на подорожі

Було виявлено низку країн із надмірною відстанню подорожі по відношенню до інших країн (застосовується в обидві сторони, 8 годин або більше, виходячи з часу прямого рейсу плюс 90 хвилин на земні операції).

Щоб мінімізувати навантаження команд на поїздки, можна взяти максимум одну таку пару

в одну групу. У наведеній нижче таблиці показано обмеження:

Застосовуються такі умови жеребкування:

- Якщо команда зі списку є або може бути включена до групи, яка вже містить дві такі

команд, ця команда розміщується в першій доступній групі в алфавітному порядку, як зазначено

комп'ютером.



Процедура жеребкування

- Жеребкування починається з кошику Ліги націй та кошику 1, а потім продовжується з кошику 2 до кошику 6.

Нагадаємо, що жеребкування відбудеться 9 жовтня у Франкфурті. Процедура запланована на 13:00 за київським часом.