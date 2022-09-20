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Стали відомі рейтинги гравців донецького клубу у симуляторі.

Шанувальники футбольного симулятора FIFA 23 можуть дізнатись рейтинги гравців донецького Шахтаря, який буде представлений у цій серії.

Найвищій рейтинг отримав півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко — 78. В нього золота картка. Похизуватись ще золотою карткою може Андрій Пятов — 76.

А ось зірка клубу Михайло Мудрик отримав срібну картку з рейтингом 74, хоча має досить непогану швидкість — 88.

Раніше EA показало рейтинги футболістів київського Динамо. Їх можна побачити за посиланням.