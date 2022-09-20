Стали відомі рейтинги гравців донецького клубу у симуляторі.
Шахтар
20 вересня 2022, 22:20
Шанувальники футбольного симулятора FIFA 23 можуть дізнатись рейтинги гравців донецького Шахтаря, який буде представлений у цій серії.
Найвищій рейтинг отримав півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко — 78. В нього золота картка. Похизуватись ще золотою карткою може Андрій Пятов — 76.
А ось зірка клубу Михайло Мудрик отримав срібну картку з рейтингом 74, хоча має досить непогану швидкість — 88.
Раніше EA показало рейтинги футболістів київського Динамо. Їх можна побачити за посиланням.