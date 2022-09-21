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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 вересня.

Завершилася 209 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Білорусь допустили до відбору на Євро-2024. Українську та білоруську збірну розвели в жеребкуванні.

- Україна будує з країною-членом НАТО завод з виробництва боєприпасів. Державний концерн «Укроборонпром» підписав відповідну угоду з країною-партнером, назву якої не повідомляють.

- У Козачій Лопані на Харківщині виявили дві катівні у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Там російські військові утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.

- Військовослужбовців з трьома та більше дітьми віком до 18 років звільнять від служби на час воєнного стану. Відповідні зміни внесено до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тепер сімейні обставини є додатковою підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

- BBC вперше покаже український документальний фільм — «День Українського Добровольця» Володимира Тихого.

- Акції російських держкомпаній обвалилися після заяв Пєскова про неготовність перемовин з Україною. Менше, ніж за годину після цієї заяви кремля, ринок акцій здувся на понад 300 млрд рублів.

- Українські прикордонники на Донеччині втопили російських диверсантів, які намагалися потрапити їм у тил. Бійці за допомогою тепловізора виявили підготовку росіян до переправи, а коли човен із 4 диверсантами дістався середини Сіверського Донця — відкрили вогонь.

- Рада ЄС погодила надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги.

- СБУ затримала агента рф, який коригував ракетні удари для зриву опалювального сезону на Півдні України.

- Українські сили ППО збили 55 російських винищувачів.

- Велика Британія планує виділити 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,6 млрд) на військову підтримку України в 2023 році, — прем'єрка Сполученого Королівств Ліз Трасс.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

За поточну добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали.

Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та різнокаліберної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ а Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське;

на Запорізькому напрямку – Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів. Зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Крім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил російської федерації. Кількість уточнюється.

Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, військово-політичним керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника. Зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зараз звільнені райони Харківщини нарешті можуть жити – надходять продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привезли пенсії, відновлюємо роботу транспорту, залізниці. Настане час – відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти.

І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!

Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро виконують завдання, які ставить перед ними командування. Хочу сьогодні особливо відзначити 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. А також 93-тю окрему механізовану бригаду – за героїчну оборону Бахмута і Соледара. Дякую вам! Дякую всім нашим героям!

Більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для СБУ, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.

Слава кожному й кожній, хто захищає державу! Слава нашому прекрасному народу!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!