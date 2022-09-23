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Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Збірна України у віці до 21 року зіграє на виїзді проти однолітків зі Словаччини у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 в боротьбі за путівку на фінальну частину турніру.

Словаччина U21 — Україна U21

П'ятниця, 23 вересня, о 19:00. Стадіон Під Дубном, Жиліна. Головний арбітр зустрічі — Аллард Ліндхут.

Збірна України розташувалася на другому місці у своїй групі та потрапила у стикові матчі. Команда Руслана Ротаня набрала 23 бали, але все одно поступилася першим місцем французам — у них 26 очок. Різницю зробило очне протистояння між українською командою та французами — підопічні Ротаня поступилися з рахунком 0:5.

Словаччина за підсумками групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 також зайняла друге місце. Команда набрала п'ятнадцять балів, поступившись першим рядком збірній Іспанії, яка виграла всі вісім матчів. Словаки двічі поступилися саме іспанцям, а також мінімально програли Північній Ірландії.

У минулому товариському матчі, який був ще влітку, Словаччина зустрічалася з Румунією і здобула перемогу з рахунком 4:3. Дивлячись на результати команди, стає зрозумілим, що словаки намагаються грати в атакуючий футбол, а також дають грати супернику.

За букмекерськими котируваннями збірна України є невеликим фаворитом протистояння, але історія особистих зустрічей говорить не на нашу користь. Команди тричі зустрічалися між собою – було зафіксовано дві перемоги словаків та один нічийний результат.

Зазначимо, що протистояння складається з двох матчів. Гру відповідь команда Руслана Ротаня проведе 27 вересня у Польщі.

Орієнтовні склади:

Словаччина U21: Лудха — Суля, Малі, Бакала, Войтко — Ліхи, Кметь, Лавринчик — Тучні, Голян — Ілько

Україна U21: Мацапура — Сич, Таловерів, Сирота, Вівчаренко — Криськів, Михайленко, Бондаренко — В'юнник, Ванат, Судаков

Тренери кажуть:

Тренер Словаччини U-21 Ярослав Кентош:

"На нас чекає сильний суперник, адже кожна команда, яка потрапила в плей-офф, має гарні якості. Ми будемо готуватися до двоматчевого протистояння й маємо велике бажання кваліфікуватися на європейську першість. Треба зробити детальний аналіз суперника, і на цьому ми зараз і зосередимося.

Пройшло багато часу від того матчу на Кубку Антальї в 2021 році. Збірна України є висококласною командою, у її складі багато гравців донецького Шахтаря та київського Динамо. Думаю, що це протистояння матиме мало спільного з тим, що було на Кубку Антальї".

Тренер України U-21 Руслан Ротань:

"Не втомлююся дякувати ЗСУ та пишатися ними. Такими думками переймається вся наша «молодіжка», я це точно знаю. Ми добре вивчили збірну Словаччини, переглянувши більше 10-ти ігор за її участі. Інформації дуже багато, тому важливо виокремити найголовніше. Наразі цим і займаємося. Проте завдання номер один — якомога швидше згадати саме наші принципи гри. Ми ніколи не приховуємо, що, враховуючи, звісно, певні стилістичні та тактичні особливості гри суперника, будуємо свій футбол та ні під кого не підлаштовуємося.

Я ніколи не тиснув на футболістів результатом — кожен із них це може підтвердити. Завжди підкреслював, що відповім за кожну поразку, а ви маєте відповідати разом зі мною за кожну гру. Не буде тиску й цього разу. Зайвий він і тому, що хлопці так близько підійшли до своєї мети, що особливо мотивувати їх взагалі не потрібно. Але я їм нагадаю, що вони мріють не просто поїхати на Євро, а показати там змістовний футбол. Не забуваймо і про шанс потрапити на Олімпійські ігри".