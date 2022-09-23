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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 вересня.

Завершилася 211 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський заявив, що Німеччина має самостійно ухвалювати рішення про передання Україні бойових танків та іншої броньованої техніки, а не орієнтуватися на інші держави, як-от США.

- Погрози Путіна застосувати ядерну зброю не вплинуть на військову підтримку України — речник Міноборони США бригадний генерал Патрік Райдер.

- У четвер зенітники Повітряних сил знищили 4 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва у небі над Миколаївською областю.

- Зеленський закликає росіян протестувати проти влади, якщо вони не хочуть втратити ще більше окупантів на війні. Він запевнив, що дітей російських чиновників на війні не буде, а звичайних цивільних навіть поховати не хочуть.

- Командири "Азову" будуть проживати у Туреччині у приватному будинку "деякий проміжок часу" — Буданов.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;

на Краматорському напрямку – Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не проводив, разом з тим здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 37 населених пунктів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Объясню русским по-русски, что происходит.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить.

Російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання того, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалась. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян РФ – це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що ввійшло в кожен російський дім.

Саме на факт української сили реагує керівництво Росії, яке змінює тактику та намагається втягнути у війну ще більше російських громадян і ресурсів.

Я дякую кожному й кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!