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Пропонуємо вашій увазі склад нашої команди.

В рамках матчу плей-офф відбірного етапу Євро-2023 зустрінуться збірні Словаччини та України. Гра пройде на стадіоні Під Дубном у Жиліні.

Головний тренер команди Руслан Ротань визначився зі складом на гру, довіривши місце в складі Батагову та Сироті.

Склад збірної України: Трубін — Сич, Сирота, Батагов, Вівчаренко — Бондаренко, Михайленко — Судаков, Криськів, Вьюнник — Ванат

За текстовою онлайн-трансляцію зустрічі слідкуйте на Football.ua. Початок матчу між українцями та словаками— о 19:00.