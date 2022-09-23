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Команда Руслана Ротаня спробує виправити ситуацію в матч-відповіді.

Збірна України U21 у рамках першого стикового поєдинку кваліфікації на чемпіонат Європи 2023 року вирушила у гості до Словаччини.

М'яч побував у воротах Анатолія Трубіна вже на десятій хвилині після вдалого добивання Суслова після нереалізованого пенальті.

Втім, команда Руслана Ротаня поновила паритет зусиллями В'юнника. Після цього українська команда перехопила ігрову ініціативу, але не могла перетворити перевагу на гол.

На початку другого тайму українці несподівано пропустили, проте Ванат за кілька хвилин зрівняв рахунок. Втім, словаки забили ще раз за чотири хвилини, а після цього рахунок не змінювався.

Тепер українську команду очікує матч-відповідь, що відбудеться у вівторок — 27 вересня.

Словаччина U21 — Україна U21 3:2

Голи: Суслов, 10, Стрілець, 46, 53 — В'юнник, 17, Ванат, 49

Словаччина U21: Білко — Месік, Оберт (Вотко, 84), Німчик, Датко — Кадак (Небіла, 90+1), Покорні, Лавринчик — Суслов (Галчик, 90+1), Стрілець, Капралік (Голян, 84)

Україна U21: Трубін – Сич, Батагов (Таловеров, 60), Сирота, Вівчаренко – Михайленко (Назаренко, 60), Бондаренко, Криськів (Кухаревич, 86), Судаков – В'юнник (Очеретько, 71), Ванат (Сікан, 71).