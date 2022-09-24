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Фанати клубів відзначились ганебною поведінкою.

Другий тур єврокубкових змагань виявився сповненим не тільки виключно спортивних емоцій, а ще й став епіцентром аномально великої кількості інцидентів за участі вболівальників.

Наприклад, у протистоянні між французьким Марселем та франкфуртським Айнтрахтом у Лізі чемпіонів УЄФА події на футбольному полі (0:1), були затьмарені сутичками між уболівальниками.

Господарі при цьому відзначились провокацією бійок із опонентами, а ті в свою чергу відповідали навіть із використанням заборонених нацистських вітань.

Трохи раніше до переліку матчів із конфліктами додалась домашня гра французької Ніцци проти німецького Кельна (1:1), де також спостерігались масові заворушення.

Дисциплінарний комітет УЄФА не міг залишитись осторонь цих подій, тож у підсумку клуби дістали чималі штрафи за поведінку власних фанатів.

Марсель наступний домашній матч проти лісабонського Спортінга буде грати за зачинених для фанатів трибун, тоді як проти лондонського Тоттенгема не пускатимуть тільки на північну трибуну Велодрому, де розташовані найбільш активні фанати.

Айнтрахт, у свою чергу, дістав заборону на продаж квитків на гостьову гру проти лондонського Тоттенгема, а також проведе домашній матч проти "шпор" за умов заборони на продаж 1000 квитків до секторів найбільш активної частини вболівальників. Клуб оштрафований на 45 тис. євро та умовним строком у один рік.

Ніцца, як і Марсель, буде приймати Словацько в третьому турі Ліги конференцій без уболівальників, однак її фанати не зможуть відвідати одразу дві наступні гостьові гри своєї команди. Сума штрафу для французьких клубів склала по 100 тис євро для кожного.