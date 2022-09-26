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Бразилець вирішив завершити етап кар’єри в АПЛ.

На початку сезону-2020/21 англійський Евертон здійснив коштовне придбання бразильського півзахисника Аллана, за якого італійський Наполі в підсумку отримав 23,6 млн євро.

Виконавець одразу ж сподобався вболівальникам "ірисок", і поступово на його рахунку з’явились 57 появ на полі в футболці клубу з Ліверпуля (3 гольові передачі).

Однак дійти спільного бачення розвитку команди разом із Френком Лампардом 31-рінчий футболіст не зумів, після чого все рідше почав з’являтись у стартовій заявці.

Зрештою, під час цьогорічного трансферного вікна склад Евертона поповнили Ідрісса Гує та Амаду Онана, що створило надлишок виконавців на позиціях у центрі поля, і бразильцю було остаточно перекрито кисень у стартовому складі.

Аллан не став випробовувати долю, і одразу ж провів плідні перемовини з емірським клубом Аль-Вахда, які в підсумку виявились максимально продуктивними.

Клуб із ОАЕ вже оголосив про перехід нового футболіста, хоча Евертон ще не квапиться з офіційним підтвердженням.

Контракт бразильця розрахований на два роки.