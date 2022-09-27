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Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Збірна України U-21 у якості номінальних господарів зіграє проти однолітків зі Словаччини у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 в боротьбі за путівку на фінальну частину турніру.

Україна U21 — Словаччина U21 (перший матч — 2:3)

Вівторок, 27 вересня, о 18:30. Міський стадіон, Бельсько-Бяла. Головний арбітр зустрічі — Рохіт Саггі (Норвегія).

Збірна України фінішувала на другому місці у своїй групі, пропустивши вперед французів. Команда Руслана Ротаня набрала 23 бали і поступилася збірній Франції, у якої виявилось на три бали більше. До речі, українці поступилися Франції з рахунком 0:5. Після цього команда Ротаня не програвала майже рік — аж до поразки Словаччині 23 вересня.

Словаччина у своїй групі також посіла друге місце. Команда набрала п'ятнадцять балів, поступившись першим рядком збірній Іспанії, яка була на голову вище суперників і здобула стовідсотковий результат.

ПЕРШИЙ МАТЧ

Поєдинок між Словаччиною і Україною став бенефісом атакувальної гри. Обидві команди створили велику кількість небезпечних моментів, але словаки трохи переважали опонента, що вилилось у підсумкові — 3:2. Справедливості заради варто визнати, що фінальний рахунок відповідав тому, що відбувалося на полі.

Проте яскрава атакувальна гра підопічних Ротаня дає надію на позитивний підсумок двоматчевого протистояння. А найголовніше — українці не зазнали втрат через травми ані в першому матчі, ані в підготовці до матчу-відповіді. Єдина втрата збірної України — Вівчаренко, який пропускає поєдинок через дискваліфікацію. Також до команди Ротаня приєднався Кулієв.

Що насторожує перед вирішальним матчем? Гра нашої збірної у захисті. Але варто віддати належне супернику, адже збірна Словаччини є другою найрезультативнішою після Хорватії командою серед колективів, які посіли другі місця.

У складі Словаччини в першому матчі виділяли Стрелеця і Суслова, які й зробили результат. Це футболісти з національної збірної, що вже грали за першу команду і вміють вести за собою колектив. Основний козир словаків — характер — це команда, яка б'ється за результат до кінця.

Орієнтовні склади:

Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Сирота, Драмбаєв — Михайленко, Бондаренко, Криськів, Судаков — Ванат, В'юнник.

Словаччина U-21: Белко — Месік, Оберт, Немчик, Датко — Кадак, Покорни, Лаврінчик — Суслов, Стрелец, Капралік.

Що каже напередодні матчу Руслан Ротань?

"Я б сказав, що в психологічному плані ми розуміємо: нам потрібна лише перемога, треба все відкинути. За рахунок своєї майстерності, структури... Нам усім треба проявити характер. Це, мабуть, буде найважча гра для нас на цьому етапі, тому ми повинні це розуміти".