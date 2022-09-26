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В першому матчі українці поступились супернику.

Півзахисник молодіжної збірної України Артем Бондаренко поділився очікуваннями від матчу-відповіді плей-офф відбору Євро-2023 (U-21) проти Словаччини.

"Усі розуміють, що плей-оф складається з двох ігор, тому ми не робили ніякої трагедії, не сумували, а одразу почали відновлюватися й готуватися до наступної зустрічі. Вона буде найважливішою. Усе в наших руках. Ми завжди розмовляємо в команді, обговорюємо помилки, це нормально. Усі розуміють, яке перед нами стоїть завдання.

Ми розбирали Словаччину, у тому числі й підступні дії гравців суперника. Я гадаю, що на цей поєдинок ми вийдемо зовсім з іншим настроєм. На полі буде зовсім інша команда. Заготовки? Наша головна заготовка — виграти матч і пройти далі.

Хочеться подякувати тим людям, які прийшли нас підтримати у Словаччині. Була чимала кількість уболівальників. У Польщі чекаємо на ще більшу підтримку. У таких поєдинках, коли багато що залежить від психології, підтримка вболівальників для нас дуже важлива", — наводить слова Артема Бондаренка Суспільне Спорт.

Зазначимо, що протистояння складається з двох матчів. Гру-відповідь команда Руслана Ротаня проведе завтра, 27 вересня у Польщі.