Фінський півзахисник став жертвою расизму.
Глен Камара
27 вересня 2022, 14:52
Федерація футболу Фінляндії повідомила, що УЄФА розпочало розслідування стосовно расистських вигуків на адресу Глена Камара.
У матчі фінів проти Чорногорії у Подгориці один з неназваних гравців господарів образив півзахисника та зірку Рейнджерс.
Інцидентом зацікавився головний європейський футбольний орган, отже варто зачекати на підсумки розслідування.
"Пугачі" ж перемогли чорногорців 2:0.
Раніше Камара також потрапляв у подібну історію у поєдинку Ліги Європи проти Славії, коли дискваліфікували Ондржея Куделу.