Другое

Фінський півзахисник став жертвою расизму.

Федерація футболу Фінляндії повідомила, що УЄФА розпочало розслідування стосовно расистських вигуків на адресу Глена Камара.

У матчі фінів проти Чорногорії у Подгориці один з неназваних гравців господарів образив півзахисника та зірку Рейнджерс.

Інцидентом зацікавився головний європейський футбольний орган, отже варто зачекати на підсумки розслідування.

"Пугачі" ж перемогли чорногорців 2:0.

Раніше Камара також потрапляв у подібну історію у поєдинку Ліги Європи проти Славії, коли дискваліфікували Ондржея Куделу.