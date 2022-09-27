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Перехід стався на правах вільного агента.

Колишній нападник Монако, Норвіча, Динамо Київ та інших клубів Дьюмерсі Мбокані став гравцем Беверена.

Термін контракту 36-річного форварда з клубом другого бельгійського дивізіону невідомий. Перехід стався на правах вільного агента.

Футболіст останнім часом виступав за Аль-Кувейт, але влітку його контракт закінчився. Він забив один гол у двох іграх за клуб.

З 2013 по 2016 рік форвард з ДР Конго виступав за Динамо Київ, де був лідером атаки. З 2016 по 2018 рік їздив по арендах. У 77 матчах за український клуб африканець забив 31 гол та віддав 14 асистів.