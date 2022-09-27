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Підопічні Руслана Ротаня розгромили однолітків зі Словаччини.

Збірна України U21 в рамках матчу-відповіді фіналу кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 грала проти однолітків зі Словаччини.

Після поразки з рахунком 2:3 у першій грі команді Руслана Ротаня потрібно було перемагати. В першому таймі була рівна гра, в якій українці не змогли відзначитися забитим голом.

Команда Ротаня впевнено почала матч, але не могла трансформувати переваги у небезпечний момент.

Відразу після перерви Руслан Ротань провів подвійну заміну, а наша молодіжка відкрила рахунок у зустрічі. Судаков ідеальною передачею знайшов підключення Сича, а той скинув у центр — Сікан вразив вже порожні ворота. 1:0.

Супротивник ще не встиг відійти від того, що трапилося, як ми забили вдруге - Сич відмінно навісив з правого флангу, удар головою від Драмбаєва голкіпер потягнув, але добивання Сікана було влучним. 2:0.

Словаки великими силами ринулись в атаку, але наша команда доволі впевнено стримувала тиск та змогла підловити опонента на помилці. Криськів обікрав опонента, втік до чужих воріт та викотив на порожні ворота на Сікана. 3:0.

Команда Руслана Ротаня дуже добре контролювала м'яч та мала ще декілька непоганих моментів, щоб забити. Проте потрібно відзначити, що супротивник повинен був вразити ворота Трубіна, але фортуна була на нашому боці.

Фінальний свисток головного арбітра зафіксував перемогу збірної України з рахунком 3:0, яка дозволила нам здобути путівки на ЄВРО-2023.

Україна U21 — Словаччина U21 3:0 (перший матч — 2:3)

Голи: Сікан, 48, 56, 64

Україна U-21: Трубін, Драмбаєв, Сирота, Таловєров, Сич, Михайленко (Бражко, 46), Бондаренко (Очеретько, 88), Криськів (Желізко, 88), Судаков, В’юнник (Назаренко, 46), Сікан (Ванат, 71).

Словаччина U-21: Белко, Месік, Оберт, Немчик, Датко, Кадак (Мислович 63), Покорни, Лаврінчик (Голян, 62), Суслов, Капралік (Трусов, 71), Стрелец (Гальчик, 81).