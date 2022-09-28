Жеребкування відбудеться 9 жовтня у Франкфурті.
Фанати збірної України, getty images
28 вересня 2022, 00:26
Національна збірна України завершила груповий етап Ліги націй дивізіону B на другому місці, зігравши в останньому турі у нульову нічию із Шотландією.
По завершенню цієї стадії турніру стали відомі всі склади кошиків під час жеребкування відбірного етапу ЄВРО-2024, яке відбудеться у Німеччині. Збірна України потрапила до третього кошика
Кошик фіналу чотирьох Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія
Перший кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща
Другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія
Третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія
Четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія
П'ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта
Шостий кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн
Нагадаємо, що жеребкування відбіркового етапу наступного чемпіонату Європи відбудеться дев'ятого жовтня у Франкфурті. Слідкуйте за церемонією жеребкування раунду кваліфікації Євро-2024 та її деталями в онлайн-трансляції на Football.ua.