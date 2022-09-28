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Жеребкування відбудеться 9 жовтня у Франкфурті.

Національна збірна України завершила груповий етап Ліги націй дивізіону B на другому місці, зігравши в останньому турі у нульову нічию із Шотландією.

По завершенню цієї стадії турніру стали відомі всі склади кошиків під час жеребкування відбірного етапу ЄВРО-2024, яке відбудеться у Німеччині. Збірна України потрапила до третього кошика

Кошик фіналу чотирьох Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія

Перший кошик: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща

Другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія

Третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія

Четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія

П'ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта

Шостий кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Нагадаємо, що жеребкування відбіркового етапу наступного чемпіонату Європи відбудеться дев'ятого жовтня у Франкфурті. Слідкуйте за церемонією жеребкування раунду кваліфікації Євро-2024 та її деталями в онлайн-трансляції на Football.ua.