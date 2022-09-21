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Слідкуйте за церемонією жеребкування раунду кваліфікації Євро-2024 в онлайн-трансляції на Football.ua.

У німецькому місті Франкфурт відбудеться церемонія жеребкування відбірного раунду чемпіонату Європи 2024 року з футболу, що запланована на неділю, 9 жовтня.

В цій церемонії візьмуть участь 53 національні збірні, які будуть розподілені в окремі кваліфікаційні групи.

Онлайн-трансляція церемонії буде доступна в цій новині 9 жовтня о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат Європи проходитиме з 14 червня до 14 липня 2024 року на 10 стадіонах Німеччини. Участь у ньому братимуть 24 команди, які пройдуть відбір.

Деталі жеребкування:

• Німеччина, команда асоціації-господаря ЄВРО-2024, автоматично кваліфікується на фінальний турнір і тому не бере участі у жеребкуванні кваліфікації.

• Усі російські команди наразі відсторонені відповідно до рішення Виконавчого комітету УЄФА від 28 лютого 2022 року, яке було додатково підтверджено Спортивним арбітражним судом 15 липня 2022 року. Тому росія не включена до чемпіонату Європи з футболу 2022-24.

• У відбірковому жеребкуванні візьмуть участь 53 національні асоціації, які будуть розподілені на десять груп – сім груп по п'ять команд і три групи по шість команд.

• Десять переможців груп і десять команд, які посіли другі місця, виходять до фінального турніру. Останні три місця будуть визначені в плей-офф, який відбудеться в березні 2024 року.

• Відбіркові змагання турніру поділені на два етапи: груповий етап (березень – листопад 2023 р). та плей-офф (березень 2024 р.).

Збірну України під час жеребкування буде розлучено зі збірною Білорусі за різними групами. Також буде низка інших обмежень, серед яких і розведення команд із суворим зимовим кліматом.

Команди-фіналісти Ліги націй під час жеребкування потраплять у групи від А до D, але якщо збірна Німеччини виграє свою групу Ліги націй, то три фіналісти, що залишилися, потраплять групи від А до С. Три команди з шостого кошика потраплять у три останні групи (від Н до J).