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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 вересня.

Завершилася 216 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Сили ППО збили дві з двох ракет, випущених по Одесі сьогодні ввечері. Ще одну ракету з напрямку Мелітополя росіяни випустили по Кривому Рогу. Вона також була знищена нашою ППО.

- США не проти використання західної зброї для повернення територій, які росія «приєднає» за допомогою фейкового референдуму. "Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені росією у той чи інший спосіб", – держсекретар США Ентоні Блінкен.

- Над Куп'янськом-Вузловим замайорів український прапор!

- Японія вимагає від росії вибачень за знущання над консулом. Раніше ФСБ затримало дипломата Мотокі Тацунорі, звинувативши у шпигунстві та отриманні секретної інформації. На допиті його тримали з зав'язаними очима.

- Українські військові збили російський Су-25 на Херсонщині та знищили 3 безпілотники.

- У Польщі офіційно відкрили Балтійський газопровід, що замінить російську трубу.

- Володимир Зеленський звільнив послів України у Швейцарії та Нідерландах.

- На газопроводі «Північний потік-1» стався витік у води Швеції та Данії. Напередодні витік був і на «Північному потоці-2».

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції.

Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та мирні житлові будинки. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За добу противник завдав 2 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька, Михайлове, Соснівка і Старосілля Чернігівської області та Проходи і Нова Гута Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча;

на Краматорському напрямку – Голубі Озера, Сіверськ, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне та Міньківка;

на Бахмутському напрямку – Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Соледар, Яковлівка, Нью-Йорк і Роздолівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – Єгорівка, Вугледар, Пречистівка, Богоявленка та Павлівка.

На Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них — Новосілка, Степногірськ, Шевченко, Новопіль, Времівка, Полтавка та Успенівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БпЛА, зокрема, іранського виробництва “Shahed-136”.

Для поповнення втрат особового складу військово-політичне керівництво російської федерації намагається організувати примусову мобілізацію громадян України на тимчасово захоплених територіях.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 1 літак Су-25 та 5 БпЛА різного типу.

Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Статут ООН росія вже зневажає. Будь-які правила цього світу росія вже порушує. Тож це лише питання часу, коли вона зруйнує й цю останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти. Саме до дій я закликаю зараз.

Визнання росією псевдореферендумів як ніби нормальних, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом росії – немає про що говорити.

Анексія – це крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу.

Будь-які злочинні дії росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо Статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти й надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, Європі та світі.

Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей: і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів.

А що стосується фронту, то скажу коротко і поки що без деталей, хоч вони будуть і хороші: просуваємось вперед і звільняємо нашу землю".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!