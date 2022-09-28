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Культове протистояння знову завершилось на користь "бьянкочелесті".

Збірна Аргентини також не сиділа, склавши руки, під час вересневої міжнародної павзи, і одразу після переможного протистояння проти Гондурасу (3:0) вирішила провести номінально домашній матч проти Ямайки в американському містечку Гаррісон, що розташоване неподалік від Нью-Йорка.

Ліонель Скалоні на звітну гру випустив доволі експериментальний склад виконавців, тож на лаві запасних із перших хвилин опинився навіть Ліонель Мессі.

Однак партнери нападника Парі Сен-Жермен у підсумку настільки переважали суперників, що потреба у виході суперзірки світового футболу виникла лише тоді, коли вже було необхідно добивати суперників.

Форвард Манчестер Сіті Хуліан Альварес відкрив рахунок ще на початку гри, а Мессі двома влучними пострілами зі заміни підсумував цю зустріч.

Цікава подія для українського вболівальника також мала місце наприкінці матчу — на поле на останні десять хвилин ігрового часу з’явився новачок київського Динамо Кахім Перріс, проте на те, аби відзначитись гольовою дією в нього помітно бракувало часу.

Аргентина — Ямайка 3:0

Голи: Альварес, 13, Мессі, 87, 89.

Аргентина: Мартінес — Монтьєль (Моліна, 79), Ромеро, Отаменді, Тальяфіко — Макаллістер (Де Пауль, 72), Родрігес (Фернандес, 56), Ло Чельсо — Ді Марія (Мартінес, 79), Мартінес (Мессі, 56), Альварес (Корреа, 79).

Ямайка: Блейк — Браун (Перріс, 79), Лоу, Маріаппа, Белл — Бейлі, Моррісон, Джонсон, Рід — Антоніо (Лоу, 88), Ніколсон (Грей, 70).

Попередження: Моррісон.