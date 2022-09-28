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Справа футболіста не набула статуса офіційної.

Федерація футболу Фінляндії заявила, що УЄФА не проводитиме офіційного розслідування ймовірних расистських образ, спрямованих на Глена Камара.

Футболіст, який виступає за Рейнджерс, не став подавати скаргу в УЄФА після того, як подин з гравців збірної Чорногорії образив його під час матчу Ліги націй.

Як повідомляє Sky Sports, посилаючись на інформацію УЄФА, жодних расистських інцидентів у зв'язку з матчем не було повідомлено керівництву.

"Менеджмент нашої команди та гравці повідомили арбітру, призначеному УЄФА, і делегату матчу свою точку зору щодо інциденту расизму в матчі проти Чорногорії одразу після матчу.

У тому ж контексті арбітр і делегат матчу повідомили керівництву фінської команди, що ця справа їм відома і взята до уваги, що дозволило розрядити ситуацію, яка викликала сильні емоції після гри".

Нагадаємо, що ще в березні 2021 року Камара скаржився, що під час матчу між Рейнджерс та Славією, гравець празької команди Кудела образив його на расистській основі.

Тоді цього футболіста УЄФА дискваліфікувала на 10 ігор за образи, але він завжди заперечував ці звинувачення.