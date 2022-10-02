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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 жовтня.

Завершилася 220 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Українські війська зайшли до Лиману Донецької області, у місті точаться бої.

- ЗСУ повністю звільнили 5 міст біля Лиману — Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

- російська держава-терорист вчинила новий кривавий злочин, розстрілявши колону з семи автомобілі людей, які виїжджали з-під російських обстрілів у Куп'янському районі Харківщини. Унаслідок чергового теракту рф загинуло 24 людини, серед них — вагітна жінка і 13 дітей.

- 1 жовтня набув чинності закон Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз для України. 9 травня президент США Джо Байден затвердив Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022, який дозволить задіяти програму прискореної допомоги Україні з боку США.

- Глава Міноборони Німеччини прибула з неоголошеним візитом до Одеси та пообіцяла Києву найближчими днями поставити системи ППО IRIS-Т.

- Королівство Іспанія відправило в Україну літак із медичними матеріалами. Літак забере в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії. Також, літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги.

- З'явилася інформація, що Франція може передати Україні ще до 12 САУ Caesar.

- Стало відомо, що пакет фінансової допомоги у розмірі 530 млн. доларів буде наданий Україні під кредитні гарантії двох держав — Великобританії і Данії.

- З'явилися дані, що експорт з Фінляндії в pФ скоротився на 70%.

- У тимчасово окупованому Криму знову "бавовна". Тепер у аеропорті Бельбек, що у Севастополі.

- Президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов до армії та відклав демобілізацію.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більше 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, для завдання ударів по об’єктах інфраструктури ворог задіяв БпЛА.

Від ворожих ударів постраждало понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр’ївка, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне.

На Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів. Вогневого ураження ворогом завдано в районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них — Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.

Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.

В той же час, політичне керівництво російської федерації продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі. Зокрема, через узаконення залучення в’язнів до участі у війні. За наявною інформацією, на розгляд держдуми росії внесено законопроект про зміни у кримінальному кодексі російської федерації, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.

На тимчасово захопленій території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат російських військових частин. Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи росгвардії.

За добу Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили 4 командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами.

Звернення президента України Володимира Зеленського:

"За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше.

А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське?

Український рух буде продовжуватись.

Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму.

Для України це логічно. А для ворога таких "нестиковочок" буде все більше і більше.

Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.

Усюди буде наш прапор!"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!