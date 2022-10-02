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Трофей, несподівано, виграв андердог.

У рамках фінального матчу Південноамериканського кубку Судамерикана Індепендьєнте дель Вальє виграв у бразильського Сан-Паулу (2:0).

Голами у складі еквадорського клубу відзначились Лаутаро Діас та Лоренсо Фаравеллі. У складі Сан-Паулу були дві червоні картки.

Індепендьєнте дель Вальє вдруге в історії виграв Кубок Судамерикана, вперше з 2019 року. Але це поки що не рекорд. По дві перемоги також у Бока Хуніорс, аргентинського Індепендьєнте та бразильського Атлетіко Паранаенсе.

Сан-Паулу — Індепендьєнте 0:2

Голи: Діас, 13, Фаравеллі, 67