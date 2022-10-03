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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 2 жовтня.

Завершилася 221 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".

- Українські збройні сили домагаються прогресу і здатні ефективно протистояти російській армії, що засвідчило звільнення Лиману — про це заявив генсек НАТО Столтенберг.

- США готові допомагати економіці України на $1,5 млрд щомісяця, поки триває повномасштабна війна проти Росії, і підштовхують своїх європейських союзників до виділення аналогічних сум — Bloomberg.

- Президент Зеленський повідомив, що українські військові повністю зачистили Лиман на Донеччині.

- В Нижній Дуванці біля Сватового на окупованій Луганщині пролунав вибух, загинули окупанти-буряти — голова ОВА Гайдай.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище;

на Краматорському напрямку – Білогорівка та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад сімдесят вильотів БпЛА.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових.

Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у межах нашої оборонної операції.

Це, знаєте, тенденція така... Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями й якимись там анексіями ніхто й не згадує.

Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати.

І я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!