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Аксесуари для gopro виводять ваші навички відеооператора на новий рівень.

Аксесуари дозволяють закріпити камеру на штативі, прикріпити її до велосипедного штиря під сидінням або шолома та носити з собою у м'якому футлярі для захисту. Ознайомтеся з нашим списком найкращих комплектів аксесуарів GoPro.

Набір для пригод GoPro

Обов'язкові кріплення

Офіційний комплект Adventure Kit GoPro допоможе вам зробити кожен кадр, про який ви мрієте. Кожне кріплення в цьому комплекті підходить до всіх камер GoPro, представлених на ринку. Ви отримаєте плаваючу рукоятку, яка допоможе вам робити чіткі знімки на воді та на суші, головний ремінь для зйомки від першої особи та швидкознімний затиск для кріплення камери до кепки, ременя, толстовки або мільйона інших місць. Всі інструменти постачаються в м'якому індивідуальному кейсі, тому готові до будь-яких пригод. Незалежно від того, чи ви знімаєте відео за плату або в ігровій формі, вам обов'язково сподобається цей набір для пригод.

Комплект спортивної камери SmilePowo 51-в-1

Найкращий універсальний набір

Бюджетний комплект спортивної камери SmilePowo 51-в-1 містить усі інструменти, необхідні для використання GoPro у беккантрі, у дорозі та над морем. За ваші гроші ви отримаєте ремінець для зап'ястя, що обертається на 360 градусів, автомобільну присоску, кріплення для головного ременя, подовжувач, нагрудне кріплення, штатив, рукоятку з плаваючою ручкою, палицю для селфі, затискні кріплення для вашого велосипеда, безліч ременів, тонну адаптер ключ і гвинти, а також всі клейкі прокладки, які вам коли-небудь знадобляться. Все міститься в пінопластовий чохол. Якщо ви не впевнені, що вам потрібно, але хочете покрити всі свої бази, використовуйте цей комплект.

Дорожній комплект GoPro

Штатив, який ви завжди хотіли

Якщо вам потрібно мінімальне функціональне спорядження, коли ви в дорозі, GoPro Travel Kit заслуговує на наше схвалення. Він включає Shorty, мініатюрний подовжувач/штатив, а також магнітний затискач. Коротун висувається на 22,6 сантиметра і залишається на будь-якій рівній поверхні. У режимі штатива-триніжки Shorty виступають з обох боків, забезпечуючи надстабільну зйомку в будь-яких умовах, включаючи сильний вітер. За допомогою магнітного поворотного затиску можна прикріпити камеру GoPro до рюкзака або металевої поверхні. Цей офіційний аксесуар підходить для всіх наявних на складі GoPro.

Комплект аксесуарів Kupton GoPro HERO11 Black

Водонепроникність вашої GoPro HERO11

Незважаючи на те, що вас не турбує погана погода, ваша камера GoPro потребує певного захисту. Якщо ви знімаєте під водою або під дощем і у вас є камера GoPro HERO9, комплект аксесуарів Kupton має зайняти перше місце у вашому списку необхідних речей. Цей комплект поставляється з водонепроникним корпусом, який призначений для того, щоб ваша камера залишалася сухою на глибині до 60 метрів. У комплект також входить ударостійкий футляр для перенесення з попередньо вирізаними вставками з пінопласту, дві захисні плівки із загартованого скла, силіконовий чохол та ремінець, фільтр для трубки та протитуманні вставки.

Акумулятор та зарядний пристрій Wasabi Power

Наявний комплект акумуляторів для старих моделей GoPro

Ваша GoPro мертва, коли ваші батареї розряджаються. Комплект із двох акумуляторів Wasabi Power Battery дозволить вам працювати протягом кількох годин та забезпечить вас додатковим резервним акумулятором на ті дні, коли ви не можете дістатися до розетки. У комплект аксесуарів Wasabi входять дві літій-іонні батареї, що перезаряджаються, подвійний зарядний пристрій і шнур живлення. Якщо ви шукаєте угоду щодо акумулятора, ви щойно її знайшли.

Спортивний комплект GoPro

Найкращий нагрудний ремінь

Спортивний комплект GoPro підходить для всіх моделей камер GoPro. Це офіційний аксесуар GoPro, і він відповідає репутації якості складання GoPro. До цього комплекту входить нагрудне кріплення Chesty від GoPro. Chesty ковзає по плечах, як підтяжки і ремені до грудей, щоб надійно утримувати камеру на вашому тілі для стійких видів від першої особи. Він зручний, регульований та відмінно підходить для зйомки на ходу. Цей комплект також включає друге кріплення, яке можна використовувати для кріплення камери GoPro до керма, підсідельної стійки або різних стійок.

Комплект для дайвінгу Suptig

Додати трохи світла

Ви отримаєте більш чіткі кадри та яскравіші зображення з комплектом освітлення для дайвінгу Suptig. Він водонепроникний, з регульованою яскравістю і служить світлодіодним відеосвітлом або заповнюючим світлом в нічний час. Ви можете використовувати його на глибині до 45 метрів, і він сумісний з усіма GoPro та багатьма іншими екшн-камерами. Цей комплект включає водонепроникний ліхтар, акумуляторну батарею, кріплення і кабель для зарядки. Якщо ви пірнаєте, це потреба.

REYTRIC HERO11 Змінні батареї, 3 шт. в упаковці

Зарядіть свою HERO11 енергією

Ви більше ніколи не турбуватиметеся про живлення завдяки змінній батареї REYTRIC HERO9 з 3 комплектів. REYTRIC пропонує вам три акумулятори, що перезаряджаються, ємністю 1720 мАч, які потроять час роботи вашої камери, а також компактний зарядний пристрій і зарядний кабель. Якщо ви розраховуєте, що GoPro HERO9 допоможе вам подолати дистанцію, киньте її в кошик прямо зараз.

Силіконовий чохол Deyard та комплект захисної плівки для екрану

Захистіть свої інвестиції

Ваша GoPro призначена для використання у будь-яку погоду та в будь-якій ситуації. Ви не хочете турбуватися про те, щоб подряпати дисплей, лінзу або подряпати корпус. Додайте цей комплект від Deyard до своєї сумки, і ваші турботи зникнуть. Deyard включає силіконовий чохол, який підходить для GoPro HERO9 і захищає від ударів і падінь, а також гумову кришку кришки об'єктива і шість захисних плівок для екрану із загартованого скла.

Мої найкращі три вибори

GoPro перетворила нас усіх на кінематографістів, і це добре — більше не потрібно возитися з телефонами чи дорогими дзеркальними фотокамерами. Сьогодні, прив'язавши GoPro до шолома, ви отримуєте відео від першої особи, для якої раніше була потрібна ціла команда відеооператорів.

Однак GoPro сама по собі не чарівна. Вам, як і раніше, потрібні деякі хитрощі у вигляді аксесуарів, якщо ви хочете підвищити шанси на отримання кожного кадру, який ви уявляєте. Мій улюблений набір аксесуарів — це офіційний набір GoPro Adventure Kit. Ви отримаєте головний ремінь, швидкий затискач і плаваючу рукоятку. Це все кріплення, які вам можуть будь-коли знадобитися, упаковані в доступний комплект. Цей комплект поставляється з м'яким футляром, що настроюється, в якому є місце для всього вашого обладнання, карт пам'яті, шнурів і багато іншого.

Якщо ви тільки починаєте і не впевнені, яке обладнання краще для вас, ми рекомендуємо спробувати їх за допомогою комплекту SmilePowo 51-в-1. Цей набір включає пристойну різноманітність кріплень, ремінців для зап'ясть, автомобільних присосок, палиць для селфі, гайкового ключа і навіть пінопластового футляра. Тут є безліч аксесуарів, і всі вони підходять для моделей GoPro Hero 3-GoPro Hero 8 Black.

Штатив — один із найкорисніших аксесуарів для камери, а в комплект GoPro Travel Kit входить один із найміцніших штативів, які я коли-небудь тестував. За потреби він стійко стоїть на трьох ніжках і висувається до 22,6 сантиметрів.