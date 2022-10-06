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Пропонуємо читачам обрати MVP цього поєдинку.

Донецький Шахтар на Сантьяго Бернабеу програв мадридському Реалу із рахунком 1:2.

Єдиний гол за українську команду забив Олександр Зубков. У господарів відзначались Родріго та Вінісіус.

Портал WhoScored вважає, що найкращим у Шахтарі був Анатолій Трубін. Оберіть свого MVP матчу:

Відео голів та огляд матчу Реал — Шахтар можна дивитись на Football.ua.