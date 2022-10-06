Другое 06 жовтня 2022, 00:59 Хто був найкращим гравцем матчу Реал — Шахтар? Пропонуємо читачам обрати MVP цього поєдинку. Гравці Шахтаря, ФК ШАХТАР 06 жовтня 2022, 00:59 Донецький Шахтар на Сантьяго Бернабеу програв мадридському Реалу із рахунком 1:2. Єдиний гол за українську команду забив Олександр Зубков. У господарів відзначались Родріго та Вінісіус. Портал WhoScored вважає, що найкращим у Шахтарі був Анатолій Трубін. Оберіть свого MVP матчу: Відео голів та огляд матчу Реал — Шахтар можна дивитись на Football.ua. Команди Реал Мадрид Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте