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Українка працюватиме на матчі Португалія — Бельгія.

Стиковий матч відбору жіночого ЧС-2023 між збірними Португалії та Бельгії обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром матчу буде Катерина Монзуль. На лініях допомагатимуть їй Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Резервним рефері призначено македонку Івану Пройковську.

Матч Португалія – Бельгія відбудеться сьогодні, 6 жовтня, у Візелі. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.