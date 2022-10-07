Українець продовжує допомагати своєму клубу у чемпіонаті.
Андрій Ярмоленко, Аль-Айн
07 жовтня 2022, 18:31
У рамках п'ятого туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва завітав у гості до Дібби Аль-Фуджейра — аутсайдера ліги.
На шостій хвилині поєдинку рахунок був відкритий. Андрій Ярмоленко скористався передачею від Надера та забив свій другий гол за клуб. Під кінець гри рахунок 0:2 зробив Лаба.
Після 5 зіграних поєдинків команда українців займає третю сходинку у таблиці чемпіонату з 10 набраними балами.
Дібба — Аль-Айн 0:2
Гол: Ярмоленко, 6, Лаба, 90