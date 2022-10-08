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Вибори відбудуться на когресі УЄФА у Португалії у 2023 році.

Президент УЄФА Олександр Чеферін балотуватиметься на новий термін, повідомив офіційний сайт УЄФА.

54-річний словенець підтвердив свій намір на зустрічі із членами Спілки європейських футбольних асоціацій у Франкфурті.

Він балотуватиметься на новий термін на майбутньому конгресі УЄФА у Португалії у 2023 році.

Чеферін очолює УЄФА з вересня 2016 року. Він – сьомий президент в історії організації.