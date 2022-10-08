Вибори відбудуться на когресі УЄФА у Португалії у 2023 році.
АЛЕКСАНДР ЧЕФЕРІН, GETTY IMAGES
08 жовтня 2022, 20:39
Президент УЄФА Олександр Чеферін балотуватиметься на новий термін, повідомив офіційний сайт УЄФА.
54-річний словенець підтвердив свій намір на зустрічі із членами Спілки європейських футбольних асоціацій у Франкфурті.
Він балотуватиметься на новий термін на майбутньому конгресі УЄФА у Португалії у 2023 році.
Чеферін очолює УЄФА з вересня 2016 року. Він – сьомий президент в історії організації.