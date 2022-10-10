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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 жовтня.

Завершилася 228 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський наголошує, що постійний терор Росії проти мирного населення України свідчить про її відмову від переговорів, і єдині переговори, які можуть наблизити мир — це переговори про збільшення допомоги Україні.

- Байден та Шольц провели телефонну розмову, в якій обговорювали у тому числі підтримку України. Лідери країн розкритикували останні ядерні погрози Путіна та погодилися, що такий крок буде мати екстраординарні серйозні наслідки для Росії.

- Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. Президент РФ також назвав підрив моста терактом, спрямованим на руйнування критично важливої інфраструктури Росії.

- Російські війська ведуть переговори з третіми країнами про закупівлю боєприпасів, також переміщують їх із Білорусі — зведення Генштабу.

- Внаслідок атаки російських окупантів по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, повідомила поліція області.

- "Щоб відзначити 70-річчя агресора Путіна" — міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передання Україні двох гаубиць Zuzana 2.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Не перетинаючи державного кордону, ворог завдав авіаційних ударів, задіявши армійську авіацію.

На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них — Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Також ворог застосовував ударні БпЛА.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. Здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілам з танків, мінометів та ствольної артилерії ворогом піддано понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйпільське, Вільне Поле, Вугледар, Времівка, Новосілка, Полтавка та Чарівне.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони більш ніж 35 міст та сіл вздовж всієї лінії зіткнення. Так, в Миколаївській області, під удари потрапили 38 об’єктів, з них – жодного військового. Це, зокрема, 24 житлові будинки, 3 об’єкти – критична інфраструктура та життєзабезпечення, 7 – промислові об’єкти.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей.

А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари.

Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі України, по цивільних людях.



Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.

Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті.

Я дякую всім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює та працює заради повернення Україні миру і кожному українцю – гарантій права на життя й безпеку.

Вічна памʼять усім жертвам російського терору".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!