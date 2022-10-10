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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 9 жовтня:

Збірна України дізналась суперників за відбором до Євро-2024.

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду забив 700 гол у клубній кар’єрі.

Денис Бойко став другим голкіпером київського Динамо, що зазнав травми за короткий відтинок часу.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.