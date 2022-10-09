Англія

Португалець відзначився у воротах Евертона, вийшовши на заміну.

Кріштіану Роналду двадцять років поспіль забиває у найвищих футбольних дивізіонах.

37-річний футболіст відзначився голом у матчі десятого туру АПЛ проти Евертона. Це перший м'яч португальця цього сезону в чемпіонаті Англії.

Тим самим Роналду забивав у двадцяти останніх сезонах ліг, починаючи з сезону-2002/03.

За весь цей час, окрім Манчестера Юнайтеда, Кріштіану також забивав за Спортінг, Реал Мадрид і Ювентус.