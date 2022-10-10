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Сьогодні зранку росіяни масово атакують українські міста

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранкові удари росії по мирних українських містах.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві.

Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними!"

Зазначимо, що вночі та зранку 10 жовтня держава-терорист масово пускає ракети по Україні. Від вибухів постраждали Київ, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Дніпро, Харків, Кременчук

Бережіть себе та перебувайте в укритті,

Редакція Football.ua!