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Football.ua оцінив можливості донецького колективу в єврокубковій кампанії.

Нічия за підсумком протистояння проти мадридського Реала в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА (1:1) для донецького Шахтаря ще кілька днів тому розцінювалась б як значний успіх. Однак, після здобуття командою Ігора Йовічевіча цього результату, кількість різноманітних варіантів що майбутнього "гірників" у єврокубковій кампанії лише збільшилась.

Шахтар — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу

Football.ua пропонує своїм читачам короткий огляд можливих сценарії розвитку подій, і почнемо ми з найменш імовірного — першої сходинки в турнірній таблиці.

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 4 3 1 0 8 2 10 2 РБ Лейпциг 4 2 0 2 6 7 6 3 Шахтар 4 1 2 1 7 5 5 4 Селтік 4 0 1 3 2 9 1



Для досягнення цієї мети "гірникам" дійсно потрібно створити якесь футбольне диво, та ще й при цьому просліджується пряма залежність від результатів виступів конкурентів.

Наприклад, мадридський Реал повинен програти в усіх двох матчах, що залишились до завершення групового етапу, а гратиме колектив Карло Анчелотті проти німецького РБ Лейпциг на виїзді та шотландського Селтіка вдома.

Від Шахтаря при цьому потребується виключно дві перемоги, одна з яких повинна бути здобута в останньому турі, коли український колектив зустрінеться проти "червоних биків" у Варшаві.

Суто на папері такий розклад подій виглядає більш менш, проте на практиці реалізувати частину, яка безпосередньо стосується чинного володаря Кубку чемпіонів, буде майже нереально.

Інший бік медалі — можливий виліт Шахтаря з єврокубкової кампанії взагалі. Для цього вже потрібно докласти зусиль самим "гірникам", бо вже за підсумком ключового матчу проти Селтіка на виїзді буде зрозуміло, чи матимуть "кельти" бодай якісь сподівання перед останнім туром.

Тут теж усе доволі просто — якщо Шахтар програє, то представники Шотландії наближаться до нього впритул у турнірній таблиці, тоді як РБ Лейпциг, залежно від результату домашнього матчу проти Реала, буде мати можливість або зберегти дистанцію в один бал, або збільшити її до двох пунктів, або взагалі зробити беззмістовним матч останнього туру для "гірників" у контексті боротьби за другу сходинку.

Якщо ж Шахтар виграє, то тут уже шалений тиск буде чинитись саме на німецький колектив, який точно буде спостерігати за розвитком подій у паралельній грі. РБ у такому випадку ризикує отримати як два бали відставання від "гірників", так і помінятись із ними місцями в турнірній таблиці в зворотному порядку перед останнім туром.

Проте, якщо Лейпциг переможе, то Реал уже точно не зможе пустити поза очі матч останнього туру проти Селтіка, бо інакше ризикуватиме залишитись без першої сходинки.

Третій можливий підсумок матчу Селтік — Шахтар — нічия. Цей результат виключно сплутає карти для "помаранчево-чорних", тоді як для решти команд у групі буде цілком прийнятним, а "зелено-білі" взагалі розпрощаються з будь-якими шансами на продовження участі в єврокубках.

Що ж до Шахтаря, то такий результат або дозволить команді Йовічевіча просто наздогнати РБ у таблиці, або німці відірвуться на два бали, і все одно будь-які стосунки поміж собою команди вирішуватимуть під час останнього туру, перед яким у донеччан буде +3 за різницею м'ячів у особистих зустрічах, що також має велику вагу.

Варіант із перемогою Лейпцига на власному полі над Реалом також відкидати не варто, бо за таких умов Шахтар достроково може бронювати собі номери у варшавському готелі та стадіон на матчі часткової 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Як бачимо, сценаріїв для "гірників" доволі багато, і вони можуть бути при цьому як абсолютно переможні, так і абсолютно катастрофічні. Усе вирішуватиметься в матчах саме передостаннього туру в Глазго та Лейпцигу відповідно, які заплановані на 25 жовтня, 22:00. І вже після їхнього закінчення на 50% ситуація в групі F може отримати остаточні обриси.