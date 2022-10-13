Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.
Роберто Фірміно, Getty Images
13 жовтня 2022, 09:59
Матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні проміжні результати для кожної з восьми груп, у певній кількості з яких навіть досі є сенсаційні лідери накшталт бельгійського Брюгге в квартеті B.
Проте організаторам турніру все ж таки вдалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних для власних клубів футболістів.
До переліку претендентів на звання кращого гравця четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:
– Роберто Фірміно (Ліверпуль) / 2 голи + асист проти шотландського Рейнджерс (7:1);
– Омер Атцілі (Маккабі Хайфа) / 2 голи проти туринського Ювентуса (2:0);
– Сон Хин Мін (Тоттенгем) / 2 голи у ворота франкфуртського Айнтрахта (3:2);
– Сімон Міньйоле (Брюгге) / дев’ять сейвів проти мадридського Атлетіко (0:0).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.