Напружений четвертий тиждень Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, а вболівальники всього за два дні мали нагоду передивитись одразу 16 зустрічей команд із різних країн найвищого ґатунку.

Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж 50 влучних пострілів, які завдали 32 команди-учасниці.

При цьому, найбільш результативною стала зустріч на Айброксі між шотландським Рейнджерс та англійським Ліверпулем (1:7), а найбільш скромними виявились матчі Паркені між датським Копенгагеном та англійським Манчестер Сіті та на Метрополітано між іспанським Атлетіко та бельгійським Брюгге відповідно (обидва — 0:0).

Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:

– Сон Хин Мін (Тоттенгем) / проти франкфуртського Айнтрахту (3:2);

– Ірвінг Лосано (Наполі) / проти амстердамського Аякса (4:2);

– Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) / проти шотландського Рейнджерс (7:1);

– Вандерсон Галено (Порту) / проти леверкузенського Баєра (3:0).

