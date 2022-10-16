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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 жовтня.

Завершилася 234 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Саудівська Аравія виділить на гуманітарну допомогу українцям $400 мільйонів, — МЗС країни.

- Нідерланди приєдналися до ініціативи INTERFLEX – тренування українських військових у Великій Британії, — очільниця нідерландського Міноборони Кайса Оллонгрен.

- Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладачів Biber, – звіт федерального уряду. Крім того, Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

- Україна та 7 країн приєднались до восьмого пакету санкцій ЄС проти росії, – глава дипломатії ЄС Боррель.

- У понеділок НАТО розпочне ядерні навчання із залученням бомбардувальників B-52, — Reuters.

- Литва закликала союзників профінансувати роботу Starlink в Україні, — МЗС Литви.

- США підтримуватимуть Україну скільки потрібно, — представник Пентагону на тлі повідомлень про те, що США близькі до вичерпання можливостей військової допомоги Києву.

- Канада наполягає на повному виключенні рФ з міжнародних організацій, — віцепрем'єр Канади Христі Фріланд.

- Дешевого російського газу не існує, уряд веде країну до програшу, — мер Будапешта Гергей Корачонь.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Серед них — Костянтинівка, Білогір’я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яковлівка, Давидів Брід та Наливайківка.

В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької, Київської та інших областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА з території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачівськ, Соснівка Сумської області.

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Також ворог задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступальних дій не проводили. Вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Білогір’я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив більш як 60 вильотів БпЛА.

В збройних силах російської федерації продовжується робота з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, що зазнали втрат в боях на території України. Так, за наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту російської федерації розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.

Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, в відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу російської федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на Авдіївському напрямку.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до шістдесяти пʼяти тисяч. Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність.

І по тому, як триває російська «могилизация», можна сказати, що і сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматись.

Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору і шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі й демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – усе це шлях до миру.

Ну а гражданам России, которые не хотят участвовать в этой преступной войне, но которых отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдаются в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжают воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют.

Обовʼязково повернемо все своє. Слава Україні!".