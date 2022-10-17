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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 16 жовтня.

Завершилася 235 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Найгарячішими точками на Донбасі є Соледар і Бахмут, водночас на півдні ЗСУ знищили ворожу техніку, а в ході наступу суттєво поповнили обмінний фонд — Зеленський.

- Глави МЗС Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, закликавши ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал, який буде судити вище керівництво РФ.

- У Білорусі частині співробітників МНС виділили зброю, щоб "захищати вітчизну" в разі бойових дій, також у країні тренуються проводити евакуацію населення і розповідають про укриття.

- США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї — радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

- Росіяни почали процес евакуації так званих "державних" установ із окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму — зведення Генштабу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;

на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад двадцять п’ять населених пунктів. Серед них — Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцять п’ять населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди і Степова Долина на Миколаївщині.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України енергетикам доводиться обмежувати постачання електрики – щоб стабільно працювала вся система.

Але таких стабілізаційних відключень можна буде не робити, якщо ми всі в Україні свідомо будемо ставитись до свого споживання у пікові години. Це незначна річ для побуту кожної людини – однак дуже вагома у межах всієї енергосистеми.

Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20 відсотків. А загалом по країні – у середньому на 10 відсотків. Київ та область – тільки на 7 відсотків.

Будь ласка, зробіть більше – якщо маєте таку можливість. Від 17-ї до 23-ї години маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів.

Я дякую усім, хто захищає Україну! Дякую кожному й кожній, хто воює, працює і допомагає заради нашої перемоги! У єдності та спільних діях – наша сила!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!