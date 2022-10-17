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Футбол переживає зміну поколінь.

У паризькому Театрі Шатле відбувається вручення нагород від авторитетного журналу France Football.

Ліонель Мессі, який отримав нагороду в минулому році, не зможе захистити свій титул, адже навіть не потрапив до тридцятки найкращих. Криштіану Роналду, у свою чергу, отримав 20 сходинку.

Таким чином, вперше за 16 років ні Роналду, ні Мессі не потрапили до трійки призерів Золотого м'яча.

Нагадаємо, що нагороду в підсумку отримав нападник Реалу Карім Бензема.