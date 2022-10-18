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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 жовтня.

Завершилася 236 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Міністр оборони України Олексій Реніков подякував Італії за надання нового пакету військової допомоги. Деталі поки не розголошуються.

Сьогодні ввечері Повітряне командування "Центр" знищило вісім дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

З полону повернули Вікторію Обідіну — медикиню, яку під час евакуації з «Азовсталі» розлучили з донькою. Зовсім скоро Вікторія обійме свою Алісу, яка після евакуації перебувала в родичів у Запоріжжі.

З російського полону звільнили 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 — рядових та сержантів. З них — 35 захисниць із ЗСУ, 32 — ВМС, 12 — ТРо, 8 — Нацгвардія, включно з двома із «Азову», 5 — ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

Євросоюз запускає місію військової допомоги для України. Вона полягатиме у спеціалізованій підготовці українських військових на території країн-членів ЄС та триватиме щонайменше 2 роки. Європарламент пропонує Україні орендувати новітню зброю у Заходу. При цьому ЄС може надавати кошти для орендної плати. Таку ідею озвучив голова комітету із закордонних справ у Європарламенті Девід Макаллістер.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил республіки білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed -136” з території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище;

на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них — Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснює оборону раніше зайнятих рубежів та позицій. Обстрілює об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється.

В Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА “Shahed -136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ранок нової російської терористичної атаки. Години розбирання завалів і ліквідації наслідків ударів. Вечір боїв за Україну і новин для України.

Завершився черговий етап звільнення наших людей із російського полону: вдалося повернути 108 українок – офіцерів, сержантів, рядових. Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці. 96 – військовослужбовиці, із них 37 евакуйовані з «Азовсталі». 12 – цивільні.

Є серед звільнених сьогодні й ті, кого захопили в полон іще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо – усіх маємо повернути. І повернемо.

Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую всім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Що більше російських полонених у нас буде, то швидше ми зможемо звільнити наших героїв.

Зробимо все для перемоги України. Вічна слава всім нашим воїнам! Вічна слава нашому міцному народу!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!