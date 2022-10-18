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Сенегалець залишився позаду Каріма Бензема.

Карім Бензема під час церемонії Золотий м'яч-2022 отримав головну нагороду церемонії, тоді як Садіо Мане опинився на другій сходинці.

Третє місце дісталось бельгійському півзахиснику Манчестер Сіті Кевіну Де Брюйне, а на четвертій сходинці опинився Роберт Левандовські.

Втім, польському форварду не слід засмучуватися, адже він отримав нагороду Герда Мюллера, ставши найкращим бомбардиром.

Нагадаємо, що на Football.ua доступні усі результати церемонії: трофей Копа, трофей Яшина, Золотий м'яч серед жінок та інші.