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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 жовтня.

Завершилася 237 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Зараз, так само як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує свідомого споживання електрики.

Що більш свідомим є наше побутове споживання електрики із 17-ї до 23-ї години, то більш стабільною буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні", — Володимир Зеленський.

НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу міського голови Дніпра за €22 млн. Йдеться про забудовника Максима Микитася. За версією слідства, Микитась хотів підкупити Бориса Філатова, щоб з підконтрольними йому компаніями укласти контракт з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

НАТО планує передати Україні засоби боротьби з дронами найближчими днями, — генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Жінка, яка хотіла, аби росіяни «бомбанули» по Черкасах, сяде на 10 років за ґрати. Тетяна Дробот, жителька Черкас, з початку повномасштабного вторгнення листувалася з подругою-росіянкою. У переписці правоохоронці знайшли цікаві матеріали — фотографії споруд українського міста та підпис «бомбонуть, шоб їх тут не було». Окрім цього, у соцмережах Тетяна публікувала дописи з виправданням анексії українських міст.

Верховна Рада підтримала законопроєкт про іспити для отримання громадянства України. Аби отримати громадянство України — потрібно скласти іспит з основ Конституції, історії України та рівня володіння державною мовою. За проголосували 309 депутатів. Парламент Естонії підтримав заяву про визнання росії державою-спонсором тероризму. Верховна Рада визнала суверенітет Ічкерії та засудила вчинення геноциду чеченського народу. Сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову щодо визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією. 287 голосів ЗА.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новокалинове та Мар’їнка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них — Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, на одному з напрямків, окупанти задіяли 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”, 3 з яких збили підрозділи Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed-136” з території республіки білорусь. Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в межах населеного пункту Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча;

на Куп’янському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка;

на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка та Торське.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Безпосередньо постраждали населені пункти Бахмут, Соледар, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Павлівка та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали населені пункти вздовж лінії зіткнення, зокрема і Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України. Незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури російської федерації, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Тому направляють своїх співробітників до військкоматів.

Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених. Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії “вагнер”, більше половини складають найманці згаданої категорії.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні продовжилася битва за нормальне життя для наших людей. Частину російських дронів і ракет вдалося збити.

Знову дякую за це нашим зенітникам, Повітряним силам. Зокрема, дякую 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох «Калібрів» і Херсонській зенітній ракетній бригаді за збиття російського штурмовика Су-25. Дякую й усім партнерам, які допомагають нам із протиповітряною та протиракетною обороною.

Маємо пам’ятати: сам факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Але зараз на тактичному рівні в терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки. Усе це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки.

Дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!