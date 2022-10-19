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Українець вразив ворота Ресовії з пенальті.

У рамках матчу 1/16 фіналу Кубку Польщі Ресовія з міста Жешув приймала Краковію.

Команди почали забивати у першому таймі. Квейсієн та Вієйра забивали за господарів. Сіпляк відзначився у гостей, другий гол був господарі забили у свої ворота, а третій — на рахунку Євгена Коноплянки. Український вінгер Краковії відзначився з 11-метрової позначки

⚽️45+1'



GOOOOOL! Konoplyanka pewnie wykorzystuje rzut karny strzałem przy lewym słupku!

_____#RESCRA 2-3 pic.twitter.com/qgxbfluI9m — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) October 19, 2022

Господарі зрівняли рахунок на початку другого тайму зусиллями Матеуша Бондаренка, а на 84 рахунок вєе був 4:3. Автор голу — Горскі.

Ресовія — Краковія 3:4

Голи: Квейсієн, 14, Вієйра, 30, Бондаренко, 53, Горскі, 84 — Спіляк, 28, Суйєцкі (АГ), 37, Коноплянка, 45+1