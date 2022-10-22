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Турнір пройде в Австралії та Новій Зеландії.

Сьогодні пройшло жеребкування жіночого чемпіонату світу 2023 року з футболу.

Усі збірні були поділені на вісім груп. У групах команди проведуть кожен із кожним по два матчі. У плей-офф вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Група A: Нова Зеландія, Норвегія, Філіппіни, Швейцарія.

Група B: Австралія, Ірландія, Нігерія, Канада.

Група C: Іспанія, Коста-Ріка, Замбія, Японія.

Група D: Англія, Данія, Китай, переможець раунду плей-офф групи B (Сенегал, Гаїті, Чилі).

Група E: США, В'єтнам, Нідерланди, переможець раунду плей-офф групи A (Португалія, Камерун, Таїланд).

Група F: Франція, Ямайка, Бразилія, переможець раунду плей-офф групи C (Парагвай, Папуа — Нова Гвінея, Панама, Китайський Тайбей).

Група G: Швеція, Південна Африка, Італія, Аргентина.

Група H: Німеччина, Марокко, Колумбія, Південна Корея.

Три вакантні місця будуть розіграні у плей-офф кваліфікації ЧС-2023, який відбудеться у лютому наступного року.

Нагадаємо, Україна не змогла пробитися у фінальну частину турніру, посівши третє місце у групі, пропустивши Іспанію та Шотландію.

Жіночий ЧС-2023 пройде в Австралії та Новій Зеландії з 20 липня по 20 серпня. Чинним чемпіоном світу є збірна США.