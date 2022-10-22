Українець знову забиває за кордоном.
Футболісти Аль-Айна, Аль-Айн
22 жовтня 2022, 19:30
У рамках сьомого раунду чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Наср приймає Аль-Айн Сергія Реброва.
Гості, які підходили у статусі фавориту до цього поєдинку, вийшли уперед на п'ятій хвилині матчу. Рахімі прострілив у штрафний, де опинився Андрій Ярмоленко. Українець пробив точно у лівий кут воріт.
Цей гол для Ярмоленка став третім у семи зіграних поєдинках поточного сезону. Також на його рахунку три гольові передачі.