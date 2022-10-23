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Функціонер помер після тривалої та серйозної хвороби.

Співзасновник і співвласник компанії Ред Булл Дітріх Матешиць пішов із життя у віці 78 років. Про це повідомляє Autosport.

За інформацією ЗМІ, функціонер помер після тривалої та серйозної хвороби, ймовірно від раку підшлункової залози.

Головним напрямком компанії був автоспорт, включаючи Формулу-1, НАСКАР, чемпіонат світу з ралі, Дакар та інші змагання. У Ф1 йому належали дві команди – Ред Булл та Альфа Таурі.

Також Матешиць відома особа і у футбольному світі, оскільки він заснував низку футбольних клубів під брендом Ред Булл, серед яких Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз та Ред Булл Бразіл.