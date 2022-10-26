Другое 26 жовтня 2022, 00:44 Хто був найкращим гравцем Шахтаря у матчі проти Селтіка? Донецький клуб здобув нічийний результат. Селтік - Шахтар, getty images 26 жовтня 2022, 00:44 Шахтар в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Селтіка та здобув нічийний результат. Автором голу "гірників" у цій грі став вінгер Михайло Мудрик, який втік від супротивників та загнав м'яч під поперечину. Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Шахтаря проти Селтіка. Команди Селтік Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте