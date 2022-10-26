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Донецький клуб здобув нічийний результат.

Шахтар в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Селтіка та здобув нічийний результат.

Автором голу "гірників" у цій грі став вінгер Михайло Мудрик, який втік від супротивників та загнав м'яч під поперечину.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Шахтаря проти Селтіка.