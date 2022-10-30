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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 жовтня.

Завершилася 248 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- р осія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті.

- Виїзд населення та вивезення останків Потьомкіна — це знак того, що рф хоче прискорити вихід з Херсона — Британська розвідка.

- Артилеристи ЗСУ влучили по окупантах у Червонопопівці на Луганщині: 20 загиблих + 30 поранених — Гайдай.

- Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія підпишуть угоду про постачання електроенергії в ЄС.

- р осійське Міноборони повідомило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь, пошкодивши морський тральщик "Іван Голубець" та загородження в бухті Південна рф назвала це "терактом", який готували "українські військові під керівництвом британських фахівців".

- Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;

на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне.

На Південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії безпосередньо постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні з р осії прозвучала доволі передбачувана заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення.



р осія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством. Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Це продовольство для понад семи мільйонів споживачів. Деякі зерновози очікують вже понад три тижні. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам – ці та інші країни можуть постраждати від чергового загострення продовольчої кризи, яке р осія свідомо провокує.



Чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або в Бангладеш? Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема й на рівні "Великої двадцятки".



Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. р осійські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти. І я дякую всім, хто допомагає нам наближати цей час!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!