Другое

Український футболіст став чемпіоном у складі клубу Шемрок Роверс.

У поєдинку 35 туру чемпіонату Ірландії Шемрок Роверс здобув мінімальну перемогу над Деррі Сіті (1:0).

Завдяки цій перемозі команда стала чемпіоном своєї країни за один тур до кінця чемпіонату. Після 35 ігор Шемрок Роверс набрав 76 очок, що на десять більше, ніж у Деррі Сіті.

Чемпіоном Ірландії у складі Шемроку став український півзахисник Віктор Серденюк, котрий перебрався туди у вересні. Цього сезону Віктор провів на полі лише три поєдинки.

Раніше Серденюк виступав за Чорноморець, Реал Фарма та Кремінь.