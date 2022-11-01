Український футболіст став чемпіоном у складі клубу Шемрок Роверс.
Віктор Серденюк, ФК Шемрок Роверс
01 листопада 2022, 18:40
У поєдинку 35 туру чемпіонату Ірландії Шемрок Роверс здобув мінімальну перемогу над Деррі Сіті (1:0).
Завдяки цій перемозі команда стала чемпіоном своєї країни за один тур до кінця чемпіонату. Після 35 ігор Шемрок Роверс набрав 76 очок, що на десять більше, ніж у Деррі Сіті.
Чемпіоном Ірландії у складі Шемроку став український півзахисник Віктор Серденюк, котрий перебрався туди у вересні. Цього сезону Віктор провів на полі лише три поєдинки.
Раніше Серденюк виступав за Чорноморець, Реал Фарма та Кремінь.